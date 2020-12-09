Siyasilerden 'ırkçılığa hayır' mesajı
Paris Saint Germain maçının dördüncü hakemin ırkçı söylemleri nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e tüm Türkiye'den destek yağdı. Bakanlar yaşanan durum karşısında tepkilerini gösterdi.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.
Maçın 17. dakikasında Webo'nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bunun üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi. Medipol Başakşehir, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.
Bakanlar, Başakşehir'e destek mesajları paylaştı.
Irkçılık insanlık suçudur! Temsilcimiz Başakşehir’in yanındayız. #Respect #NoToRacism https://t.co/QO8alEFqIc— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 8, 2020
"Irkçılık insanlık suçudur"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ırkçı söyleme tepki gösterdi. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, "Irkçılık insanlık suçudur! Temsilcimiz Başakşehir’in yanındayız" açıklamasını yaptı.
İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü’nün onurlu duruşunu destekliyoruz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 8, 2020
NO TO RACISM!#Respect @ibfk2014 https://t.co/qVittUQc2m
"Başakşehir Futbol Kulübü’nün onurlu duruşunu destekliyoruz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ırkçı söylemle ilgili tepki gösterdi.
Bakan Çavuşoğlu, "İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü’nün onurlu duruşunu destekliyoruz" dedi.
İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü’nün onurlu duruşunu destekliyoruz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 8, 2020
NO TO RACISM!#Respect @ibfk2014 https://t.co/qVittUQc2m
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Irkçılığa hayır" mesajıyla ırkçılığa karşı tepkisini gösterdi.
Irkçılık tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur!— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 8, 2020
Bu onurlu duruşunuzda yanınızdayız @ibfk2014 #NotoRacism #Respect #IrkçılığaDurDe https://t.co/Mos4QuMKZ8
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ırkçılık tepkisi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçılıkla ilgili tepki gösterdi.
Oktay, sosyal medyadan "Irkçılık tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur! Bu onurlu duruşunuzda yanınızdayız" açıklamasını yaptı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda tepkisini "Irkçılık bir hastalıktır" sözleriyle ifade etti.
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