İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırıyor.

İsrail'in Gazze bombardımanına da çok sayıda siyasiden sert tepki geldi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili sosyal medya hesabından tepkisini şöyle getirdi:

"İsrail, katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze’ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor. Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir. İsrail’in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Siyonist terör devleti İsrail’in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Siyonist terör devleti İsrail’in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor. Hepimizin kalbi Filistin'le, Gazze'yle çarpıyor.Hepimiz Kudüslüyüz, hepimiz Mescid-i Aksa’nın evlatlarıyız. Zafer inananlarındır, zafer Filistinlilerindir."