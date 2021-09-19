Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Siyasiler de yayımladıkları mesajlarla Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

"Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar"

Sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikâyesi yazan Ampute Futbol Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar."

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikâyesi yazan Ampute Futbol Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum.



Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar… https://t.co/bZkojE5ccG — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 19, 2021

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

"Sizinle gurur duyuyoruz"

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımımızı gönülden kutluyorum. Gaziler Günü'nde bizlere milletçe yaşattığınız bu anlamlı sevinç için teşekkürler. Sizinle gurur duyuyoruz."

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya’yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımımızı gönülden kutluyorum.#GazilerGünü’nde bizlere Milletçe yaşattığınız bu anlamlı sevinç için teşekkürler.



Sizinle gurur duyuyoruz! pic.twitter.com/VLcXi48rXG — Fuat Oktay (@fuatoktay) September 19, 2021

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımını telefonla arayarak tebrik etti.

"Kocaman yüreklerinizle gururumuzsunuz"

Bakan Soylu, "Göğsünüzdeki ay yıldızlı armayla, kocaman yüreklerinizle gururumuzsunuz. 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımımızı ve yönetimini tebrik ediyorum" dedi.

Göğsünüzdeki ay yıldızlı armayla, kocaman yüreklerinizle gururumuzsunuz #BizimÇocuklar



2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımımızı ve yönetimini tebrik ediyorum pic.twitter.com/Z1q1MiewRt — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 19, 2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tebrik mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Şampiyonu olarak bizlere bir kez daha büyük bir gurur yaşatan Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum."