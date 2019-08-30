Büyük Taarruzun 97.inci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere istiklal mücadelesinin bütün kahramanları minnetle anılıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, paylaştığı mesajında, ordu'nun gücüne vurgu yaptı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat komuta ettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde, milletimiz ve ordumuz, adeta imkansızı başararak, başka milletlere emsal oluşturacak bir zafere imza atmıştır" ifadelerini kullandı.

Şentop, Türk milletinin 1071'den bu yana kutlu, mukaddes ve muazzez davanın sancaktarı olduğunu ve arkasında kahramanlıklarla dolu şanlı bir tarih bıraktığını belirtti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de mesajında, "Milletimiz istiklal ve istikbalimizi tehlikeye düşürecek hiçbir ihanete, hiçbir girişime yol ve geçit vermeyeceğini 15 Temmuz’da da göstermiştir." dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. pic.twitter.com/mA0fOU6SDX — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) August 29, 2019

Adalet Bakanı, "Bugün bizlere düşen, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içinde Cumhuriyetimizi daha da yüceltmek, daha da güçlendirmek olmalıdır." ifadelerine de yer verdi.

Kaynak: TRT Haber