AK Parti adına bayramlaşma heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu başkanlık ediyor.

AK Parti heyeti gün içinde; aralarında CHP, MHP ve İyi Parti'nin de bulunduğu 11 partinin temsilcileri ile bayramlaşacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Bursa Milletvekili Lale Karabıyık başkanlığındaki parti heyeti, 13 siyasi partinin temsilcisi ile bir araya gelecek.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde de Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığında 8 parti ile bayramlaşma olacak.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle partiler arası bayramlaşma yüz yüze yapılamıyor.

Parti temsilcileri video konferans yöntemiyle bayram tebriklerini iletiyor.