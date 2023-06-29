Açık 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.06.2023 12:42

Siyasi partiler bayramlaşıyor

Siyasi partilerin bayramlaşma mesaileri başladı. AK Parti 8, MHP 5, CHP 17, İyi Parti ise 11 siyasi parti ile bayramlaşacak.

Siyasi partiler bayramlaşıyor
[Fotograf: AA]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, AK Parti Genel Merkezi'ne gelen siyasi parti heyetlerini kabul ediyor.

Ziyaret heyetlerine ise Ankara Milletvekilleri Murat Alparslan ve Kurtcan Çelebi başkanlık ediyor.

Kabul heyeti, CHP, MHP, HÜDA-PAR, BBP ve DSP heyetleriyle görüşmeleri tamamladı.

Parti içi bayramlaşmanın ise saat 14.00'te başlaması bekleniyor.


 

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmeler

CHP Genel Merkezi'nde saat 09.30 itibarıyla bayramlaşma başladı.

Karşılama heyetinde CHP'yi Aylin Nazlıaka, Aliye Timisi Ersever ve Uygar Elitok temsil ediyor.

Sabah ilk olarak AK Parti heyeti kabul edildi, ardından İyi Parti ile görüşüldü. Ziyaretler saat 16.30'a kadar devam edecek.


 

MHP Genel Merkezi'ndeki görüşmeler

MHP Genel Merkezi'nde saat 12.50 itibarıyla DSP, AK Parti, BBP, YRP ve CHP heyetleri kabul edildi.

MHP'de kabul heyeti başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya yürütüyor. Karakaya'ya MYK Üyesi Mertcan Ağaç ve Genel Başkan Başdanışmanı Merve Menekşe eşlik ediyor.


 

İyi Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmeler

İyi Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Genel İdare Kurulu Üyesi İrem Yaman, Milli Yol Partisi, CHP ve DEVA Partisi heyetlerini kabul etti.

Heyetler, İyi Parti Genel Merkezi'nde görüşerek bayramlaştı.

Siyasi partiler bayramlaşıyor

ETİKETLER
AK Parti CHP İyi Parti Kurban Bayramı Saadet Partisi
Sıradaki Haber
AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:38
İran: Mısır ve Fas ile ilişkileri normalleştirmek ve geliştirmek istiyoruz
13:45
Çipras, Syriza partisi liderliğinden istifa etti
13:37
Depremde ikizlerini yitiren anne çocuklar için oyun parkı kurdu
13:39
Ev kimyasallarına bağlı zehirlenmeler ölüme neden olabiliyor
13:42
Bakan Yumaklı, orman yangınlarına karşı uyardı
13:19
Alman kaynaklar, AB-Türkiye ilişkileri için girişim başlatılacağını duyurdu
Çanakkale Limanı dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerini ağırlıyor
Çanakkale Limanı dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Kızılay gönüllülerinden bayramda çocuklara atlı karınca sürprizi
Kızılay gönüllülerinden bayramda çocuklara atlı karınca sürprizi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ