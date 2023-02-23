AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulundu.

8 bin 550 artçı meydana geldi

8 bin 550 artçı meydana geldi. 3 dakikada bir artçı sarsıntının geldiğini söyleyebiliriz. 4 ayda kaydedilen depremn sayısı 17 günde gerçekleşti.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem ile ilgili son durumu değerlendiriyor. https://t.co/k4otLdGlQe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 23, 2023

"Hasarlı binalardan uzak durun"

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın çok ciddi bir travma içinde olduklarını da biliyoruz. Büyük bir bölgeyi etkileyen ve birbirini tetikleyen deprem sonucunda 5'in üstünde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Bu artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlarımızın hasarlı binalarda uzak durmaları büyük önem taşıyor.

Sivas Gürün de afet bölgesi ilan edildi

Sivas'ın Gürün ilçesi de hayat etkili afet bölgesi ilan edildi.

Deprem bölgelerimizde hasarlı binalardan eşya alımı yasaklanmış durumda. Buna vatandaşlarımızın harfiyen uymaları gerekiyor.

'Kaya düşmesi riski' bulunuyor

Bölgede en önemli risklerden bir tanesi kaya düşmesi riski. Buralar tespit edildikçe vatandaşlarımız buralardan tahliye ediliyor.

"700 uzman sahada görev yapıyor"

Burada deprem dairesindeki arkadaşlarımız da çok yoğun bir şekilde deprem hadisesini ve artçıları inceliyorlar. Aynı zamanda yurt dışında da bu süreci birlikte yönetiyoruz. TÜBİTAK'ın özellikle acil destek programı kapsamında çok sayıda araştırmacı var. 109 proje kapsamında 59 kurumdan yaklaşık 700 uzman sahada görev yapıyor. Her biri farklı alanda görev yapan araştırmacılar. Bu dayanışma için herkese teşekkür ediyorum.