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Şırnak'ta terör örgütüne 'üst düzey' darbe19 Kasım 2019 Salı 09:26 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 09:33
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığında gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerin, PKK/KCK terör örgütünde sözde Cudi grubu sorumlusu Andok kod adlı Mahmut Taş ile Silopi YPS sorumlusu Adil kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: terör örgütü terör operasyonu mit jandarma Emniyet müdürlüğü