Türkiye
Şırnak'ta terör operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
02 Ağustos 2019 Cuma 06:40 - Son Güncelleme 02 Ağustos 2019 Cuma 06:57
İçişleri Bakanlığınca iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Uludere kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, iki teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların devam ettiği ifade edildi.
Kaynak: AA
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