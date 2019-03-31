Şırnak, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandığa gitti.

Sandıkların yüzde 64,76'sı açıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 61,90'ını alan AK Parti adayı Mehmet Yarka seçimi kazandı. Oyların yüzde 1,74'ünü CHP aday Osman Can, yüzde 34,85'ini de HDP adayı Hişar Ocal aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 32 ilde oy verme işlemi 07.00'de başladı, saat 16.00'da sona erdi. Diğer illerde de saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı.

Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 194.678 sandıkta oylarını kullandı. Şırnak'ta ise 38 bin 476 seçmen yerel yöneticilerin seçmek için oylarını kullandı.

AK Parti oylarını artırdı

Bir önceki yerel seçimde yüzde 17,07 oy alan AK Parti, oylarını büyük oranda yükseltti ve yüzde 61,90 oy aldı.

Eski adıyla Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) olan HDP ise bir önceki seçimde oyların yüzde 74,76'sını alırken bu seçimde yüzde 34,66 oy aldı.

AK PARTİ

Mehmet Yarka: Yüzde 62,17

HDP

Hişar Ocal: Yüzde 34,59

CHP

Osman Can: Yüzde 1,72

Diğer

Yüzde 3,56

Kaynak: TRT Haber