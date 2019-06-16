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Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
16 Haziran 2019 Pazar 08:17 - Son Güncelleme 16 Haziran 2019 Pazar 08:37
Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonu düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: AA
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