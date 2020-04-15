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Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından yaptığı paylaşımda Şırnak/Silopi'de İl Jandarma Komutanlığı'nca tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Şırnak/Silopi'de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/NLsH2XOnYo— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2020
Etiketler: msb terörist hava harekatı SilopiSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 11:03
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