Çözülme sürüyor, Silopi'de 4 terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terörle mücadele kararlılıkla sürerken terör örgütü PKK'daki çözülme de şiddetini artırıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı teröristin, Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/ZVPASuwcvn— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2020
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu" denildi.
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