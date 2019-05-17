İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Siirt-Eruh kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan "Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu"nun devam ettiği belirtildi.

Operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Kaynak: TRT Haber