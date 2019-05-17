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Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
17 Mayıs 2019 Cuma 09:41 - Son Güncelleme 17 Mayıs 2019 Cuma 09:45
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt Eruh kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Siirt-Eruh kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan "Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu"nun devam ettiği belirtildi.
Operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Kaynak: TRT Haber
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