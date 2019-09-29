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Siirt kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi29 Eylül 2019 Pazar 01:46 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 02:04
Siirt Baykan kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçlerinin yurt içi ve dışında terör örgütlerine operasyonları devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, Siirt Baykan kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında şunları denildi:
"İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma
Komutanlığı JÖH Timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kaynak: TRT Haber
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