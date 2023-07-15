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TRT Haber 15.07.2023 10:18

Şihadet emrine "başüstüne diyen kahraman: Ömer Halisdemir

Bu topraklarda yetişen sayısız kahraman var, onlardan biri de Ömer Halisdemir. Kahraman asker, 15 Temmuz gecesi vatanı için canını verdi, darbe girişiminin seyrini değiştirdi.

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Şehit Ömer Halisdemir Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgale giden darbeci general Semih Terzi'yi gözünü kırpmadan öldürdü.  Sonra da 17 kurşunla şehit düştü. Ömer Halisdemir'in kabri, şehadetinin 7'nci yılında ziyaretçi akınına uğruyor. 

"Korkma" diye başlıyordu gönül verdiği milletinin İstiklal Marşı. Korkmadı o da... Şehit oldu bayrağı, vatanı uğruna... O gün ihanet kol geziyordu. Halkı eziyordu tankların paletleri... Karanlık, sinsice esir alıyordu Türkiye'yi.

Sonra bir haykırış duyuldu Gölbaşı'ndan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan. Sessizliği yırtan bir çığlık, haksızlığa yükselen bir feryat. Darbeci eski Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Semih Terzi, karargahı ele geçirmek için yanındaki FETÖ'cülerle yolda idi. Bunu öğrenen dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı telefonuna sarıldı.  Karşısındaki ses, 20 yıllık askeri, silah arkadaşı Başçavuş Ömer Halisdemir idi. Hayatının en zor cümleleri döküldü Aksakallı'nın ağzından...

Ömer, Tuğgeneral Semih Terzi vatan hainidir, onu karargaha girmeden öldür. Hakkını da helal et

Başüstüne komutanım

Çıkardı beylik tabancasını, ne eli titredi, ne gözünü kırptı...Tetik düştü.

Karanlıkta bir kurşun deliği açıldı. Milletine ihanet eden bir hain yere yığıldı. Ve aydınlanmaya başladı gece... Gecenin seyrini değiştiren isimdi Ömer Halisdemir... Haini vurdu, kendisi de 17 kurşunla yere yığıldı. Şehit olmuştu...

Hain darbecilerin tüm planları altüst oldu

O gece herkesin ağabeyi, babası, kardeşi, oğlu oldu. Toprağa değil milletin kalbine gömüldü. Bu topraklarda yetişen sayısız kahraman var. Onlardan biri de Ömer Halisdemir. O 15 Temmuz gecesi vatanı için bir saniye bile düşünmeden canını feda etti. Onun düşmana sıktığı kurşunla ise hain darbecilerin tüm planları altüst oldu.

Aradan geçen yıllar onu unutturamadı. Ömer Başçavuş, Niğde'deki kabri başında anılıyor.

O Türk askeriydi... Önceleri herkes onu Mehmet diye bilirdi... Eli her an tetikte... Mehmet'ti, "Ömer Halisdemir" oldu. Ülkesi namusuydu, üniforması da kefeni oldu... Geriye ise anlı şanlı bir isim bıraktı ve bir de emanet, özgürce dalgalanan bir bayrak, hür bir millet.

Haber: Sena Kaya
Kamera: Çağlar Öztürk 

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15 Temmuz Ömer Halisdemir
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