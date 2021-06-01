Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sıfır Atık Projesi ile ekonomiye 3 yılda 17 milyar liralık katkı
[Fotoğraf: AA]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Projemizle sadece 3 yılda 17 milyon ton kullanılabilir atığı geri dönüştürdük, ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi ile ilgili, "2023 hedefimizi güncelliyoruz, 150 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 20 milyar lira olan tasarruf hedefimizi 30 milyar liraya çıkarıyoruz" dedi.
Bakan Kurum, "Van Gölü'nün ekosistemini, balıkları ve tüm canlıları, zengin biyolojik çeşitliliği ve endemik türleri en güzel şekilde korumak adına çok kapsamlı bir çevre koruma projesini başlatıyoruz" diye konuştu.
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Etiketler: Murat Kurum Sıfır Atık
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