Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemicinin 6'sı Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde başkent Abuja'ya ulaştırılarak, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirildi.

"9 denizciyle de gün içinde buluşacağız"

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren TRT Haber'de gemicilerle ilgili son durumu anlattı:

"Sağlık durumları gayet iyi, aileleriyle telefonda görüştüler. Vatandaşlarımızı iyi görmek bize teselli verdi, en yakın zamanda Türkiye'ye dönecekler. Diğer 9 denizciyle de gün içinde buluşacağız."

#SONDAKİKA

Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemicinin 6'sı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi. Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, gemicilerle ilgili son durumu @trthaber'de anlattı.https://t.co/xi0ad4zZWz pic.twitter.com/w3cLs4TBJU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 13, 2021

"En yakın zamanda ülkemize döneceğiz"

Serbest bırakılanlardan Mesut Meral, sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek, "Her şey yolunda, Türkiye'deki ailelere şunu söyleyebilirim, kesinlikle üzülmesinler, en yakın zamanda ülkemize döneceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramış, gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Gemi, 3 mürettebatla Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.

Dün de Almanya Hamburg merkezli yürütülen operasyonlarla 15 Türk denizci kurtarılmıştı.