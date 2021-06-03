TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

"Gözünü kırpmadan, düşünmeden bir insana bile bile yalanla iftirada bulunan bir kişinin ya siyasi bunaklık içinde olduğunu veya bunu bilerek, kasti şekilde yapıyor ise bunun haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söylüyorum. Partisinde görevli, talimat veren arkadaşlarının da bana saldırırken bu konuya değinmemeleri onların da Kılıçdaroğlu'nun yaptığı işin vehametini gördüklerini ve bunun açıklanamaz bir şey olduğunun farkında olduklarını gösteriyor. Ben bu açıdan Türk siyasetinde gerçekten en haysiyetsiz ve ahlaksızca bir iftiranın sahibi olarak kendisini itham ediyorum. Buna cevap vermesini de kendisinden bekliyorum. Bu bir terör örgütü iddiasından sonra onunla iş birliği yapma konusudur."