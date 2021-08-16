Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos’ta etkili olan yağış sel felaketine neden oldu. Bartın, Kastamonu ve Sinop sele teslim oldu.

Bartın’ın Ulus, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ve Sinop’un Ayancık ilçeleri selde ağır hasar gördü.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde taşan Ezine Çayı önüne ne kattıysa sürükledi. Yüzlerce kişi birinci kat seviyesini aşan sel nedeniyle binalarda mahsur kaldı. Helikopter ve botlarla tahliye çalışmaları yapıldı.

2 bin 381 kişi tahliye edildi

Bartın’ın Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 341, Kastamonu genelinde bin 480, Sinop’un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 560 afetzede helikopterlerle tahliye edildi. Afetzedelerin bir bölümü yakınlarının yanına bir bölümü de öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Can kaybı 77'ye yükseldi

Afetin 6. gününde can kaybı 77’e yükseldi. Kastamonu’da 62, Sinop’ta 14, Bartın’da ise 1 kişi hayatını kaybetti. 7 kişinin tedavisi ise hastanelerde sürüyor.

AFAD, Sinop ve Kastamonu’da 47 kayıp ihbarı yapıldığını açıkladı.

Seyyar köprüler kuruluyor

Bölgede enkaz kaldırma ve iyileştirme faaliyetleri devam ediyor. İş makineleri enkazları kaldırırken, ekipler de balçık ve moloz yığınlarını temizliyor. Ulaşımın sağlanması için Bozkurt ve Ayancık'ta seyyar köprüler kuruluyor.



Ağır hasarlı ve yıkık binalar da belirleniyor. Selde hasar gören 454 yapı tespit edildi. Evi hasar görenlere 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı yapılacak.

Sel bölgelerinde yerleşimlerin büyük bölümüne ise elektrik verildi. Ekipler yolların kapalı olduğu köylere ulaşmaya başladı. Yardımlar köylerdeki afetzedelere kadar ulaştırılıyor.

Bakan köprü çalışmalarını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinde hasar gören

Sinop'un Ayancık ilçesinde seyyar köprünün kurulacağı bölgeyi inceledi.



Karaismailoğlu, "Kalıcı projeleri de en kısa zamanda bitirerek bölgeyi eskisinden daha iyi hale getireceğiz" dedi.



Türk Kızılay'ın bölgedeki erzak ve sıcak yemek dağıtımı ise devam ediyor.