Metrekareye 100 kilogramın üzeri “afet” olarak değerlendirilirken, sadece Bartın’ın Ulus ilçesinde 11 Ağustos’ta metrekareye 302,4 kilogram yağış düştü.

Bartın’ın Ulus ilçesini, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçesini arka arkaya sel vurdu.

Çarşamba günü öğle saatlerinde Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı taştı. Sel önünde ne varsa sürükledi. Binalar yıkıldı, ev ve iş yerleri su altında kaldı. Araçlar kibrit kutusu gibi sürüklendi.

Kastamonu’da 2, Bartın’da 2 köprü yıkıldı. 3 ilde birçok köprü de hasar gördü.

Selin getirdiğini deniz Abana sahiline geri gönderdi

Taşan Ezine Çayı, Bozkurt’ta önüne ne aldıysa Kastamonu'nun Abana sahilinde denize döktü. Deniz de çamur dalgalarıyla selin getirdiklerini sahile geri gönderdi. Mutfak tüpleri, terlikler, futbol topları, ilaçlar, ev eşyaları, bebek arabası tekerlekleri... Abana sahiline vuran tomruk ve dallar da afetin boyutunu gözler önüne serdi.

Tüm kurumlar seferber oldu

Tüm kurumlar afetzedelere ulaşmak ve yaraları sarmak için seferber oldu. Bir yanda kapanan yolları açma çalışmaları diğer yanda mahsur kalanları kurtarma çabaları…

Evlerinde mahsur kalan yüzlerce kişi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Sahil Güvenliğe ait helikopterlerle kurtarıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Türk Kızılay’a çeşitli kurumlardan binlerce personel alarm durumunda.

Kastamonu'da 29, Sinop'ta 2 can kaybı

17 helikopter ve 2 insansız hava aracı (İHA) arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çarşamba akşamı tahliye edilen Ayancık Devlet Hastanesi’ni komandolar temizliyor.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 10 kişinin tedavilerine hastanelerde devam ediliyor.

Afetin 3. gününde Kastamonu’da can kaybı 29’a yükseldi. Sinop’ta da 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Bartın’da 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.