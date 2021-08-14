Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Türkiye'nin uzaydaki gözü" olan Göktürk-1 keşif uydusu, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntüledi.

Çekilen görüntüler arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı.

Bakanlık uzaydan çekilen 4 görüntüyü de sosyal medya hesabından paylaştı: