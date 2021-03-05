Bitlis'te askeri personeli taşıyan bir helikopter dün kaza kırıma uğradı. Kazada 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Askerlerin naaşları Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ambulanslarla Elazığ'a getirildi.

Şehit 11 askerin cenazeleri Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Şehitlerin naaşları Elazığ’da havalimanında düzenlenen törenle Ankara'ya uğurlandı.

Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Elazığ'da tören düzenleniyor. https://t.co/Kty4zzUjvk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 5, 2021

Şehit askerler, için Ankara'da devlet töreni düzenlenecek.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iştirak edecek.

Başkentteki törenin ardından 11 şehidin cenazeleri memleketlerine uğurlanarak toprağa verilecek.

Şehitlerimizin isimleri şöyle:

[Şehit Korgeneral Osman Erbaş]

KORGENERAL OSMAN ERBAŞ

Elazığ 8. Kolordu Komutanı

Osman Erbaş, ardında başarılarla dolu bir kahramanlık hikayesi bıraktı.

İSTİHBARAT ALBAY ŞENTÜRK AYDINYER

Kars nüfusuna kayıtlı olan Bitlis şehidi Aydınyer, 49 yaşındaydı. Ailesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Şehit Şentürk Aydınyer'in 20 ve 16 yaşlarında iki kız çocuğu bulunuyor.

KURMAY PİLOT YÜZBAŞI TAYFUN KUREŞ

Şehit Kureş'in ailesinin İzmir'de ikamet ettiği öğrenildi. Şehit ayrıca bir çocuk babasıydı.

KURMAY PİLOT YÜZBAŞI GÖKHAN UYSAL

Aslen Afyonkarahisarlıydı. Şehit Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın ailesi Ankara'da yaşıyor.

YÜZBAŞI SALİH SARIOĞLU

34 yaşındaki şehit, Samsun Bafralı'ydı. Şehit Sarıoğlu evliydi.

ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞ ÇAVUŞ MEHMET DEMİR

49 yaşındaki şehit Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçe nüfusuna kayıtlıydı.

Şehit Demir evli ve 3 çocuk babasıydı.

ASTSUBAY KIDEMLİ ÜST ÇAVUŞ ÖMER UMULU

Kırıkkaleli şehit umulu 40 yaşındaydı. Şehidin evli ve Abdullah Arda, Ahmet Aras, ve Eslem Erva Umulu isimli 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

ASTSUBAY KIDEMLİ ÜST ÇAVUŞ NAZMİ YILMAZ

28 yaşındaki Şehit Kahramanmaraşlı'ydı. Dört çocuklu ailenin en büyüğüydü.

Evli olan Şehit Yılmaz üç ay önce de baba olmuştu.

HELİKOPTER TEKNİSYEN ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ ŞÜKRÜ KARADİREK

29 yaşındaydı... Helikopter teknisyeni olarak görev yapıyordu... Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu vardı. Şehidin bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HAKAN GÜL

45 yaşındaydı. Amasya'da yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı. Şehit Hakan Gül evli ve 2 çocuk babasıydı.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ TOLGA DEMİRCİ

Şehit Demirci, 1988 Kayseri Pınarbaşı doğumlu. Şehidin ailesi İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşıyor.

Bakan Akar: Kazanın olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kazanın ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte kazanın yaşandığı bölgeye gitmişti.

Akar, "İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor" bilgisini paylaşmıştı.

Bakan Akar, kaza kırım ekibinin incelemelere bugün başlayacağını. Kazanın nedeninin ayrıntılı inceleme sonucunda belirleneceğini söylemişti.

Erdoğan şehit komutanın oğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Korgeneral Osman Erbaş’ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş’ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilemişti.