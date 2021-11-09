Şehit yakını Tahir Gümren'e tekme attığı iddia edilen H.T.A. için Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı talimatı verildi.

H.T.A İstanbul'da gözaltına alınıp sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yurdun dört bir yanındaki şehit ve gazi dernekleri Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamento çatısı altında olmaması lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınına küfür eden İyi Partili Lütfü Türkkan'a tepki göstererek, "Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur" açıklamasını yaptı.

MHP Lideri Bahçeli'den şehit yakınına küfre tepki

Milli ve manevi değerlerin sistematik şekilde tahrip ve taciz edildiğini söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de millete yönelen her hakaretin kendilerini de incitip yaralayacağını aktardı.

Bahçeli, "Açık açık söylüyorum, bir şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir. Bu edepsizlik, bu ahlaksızlık, bu kansızlık; içinde insan sevgisi, şehit saygısı, millete bağlılık ve ilahi adalet hissi olan hepimizin yüreğini dağlamıştır" ifadelerini kullandı.