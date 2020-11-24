Henüz 22 yaşında, ömrünün baharındaydı. Çok sevdiği öğretmenlik mesleğine yeni başlamıştı Şenay Aybüke Yalçın.

3 yıl önce hain pusuda teröristlerin hedefi oldu. PKK'lı teröristler bir karne günü hayattan, öğrencilerinden kopardı onu. Geriye kendi sesinden yüreklere dokunan şarkı kaldı.

Şehit Öğretmen milyonların yüreğinde yaşıyor, dualarla hatırlanıyor. Sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ve öğrenciler, Aybüke Yalçın'ı Çorum Osmancık'taki mezarı başında andı. Hatim okundu, kabrine çiçek bırakıldı.

“Bayrağın dalgalandığı her yer benim vatanımdır”

Ailesinin acısı ise ilk günkü gibi taze. Öğretmenler gününde kızlarından ayrı olmanın üzüntüsünü yaşıyorlar.

Baba Sadık Yalçın, kızının mesleğine duyduğu sevgisini anlatarak, Batman'a ilk atamasında Aybüke'nin heyecanını paylaştı: "Babacığım biz bayrak sevgisini vatan sevgisini sizden öğrendik kendinizle tezat duruma düşmeyiniz. Bayrağın dalgalandığı her yer benim vatanımdır. Oraya gidip görevime başlayacağım diyerek ders verir mahiyette bir cevabı oldu."

“Aybükemin de öğretmenler gününü kutluyorum”

Anne Zehra Yalçın da Aybüke'nin öğretmen olmasıyla gurur duyduğunu söyledi. Acılı anne, "Aybükem öğretmenliği çok seviyordu, daima öğretmen olmak istiyordu. Çok kutsal bir meslek, gerçekten iyi ki de oldu. Çok kısa sürdü ama bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Aybükemin de kutluyorum burada olmasa da."