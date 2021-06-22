Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 08:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehit Muhammed Ali Akın'ın duygulandıran videosu: Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan
Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın, 11 Haziran'da Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit oldu. Şehit Akın'ın 45 gün önce görev başında çektiği video ortaya çıktı. Akın'ın sözleri izleyenleri duygulandırdı.
Pençe-Yıldırım Harekatı'nda görev yaptı. Hain teröristlerin füze saldırısıyla, 11 Haziran'da ağır yaralanarak şehit düştü.
Akın'ın cenazesi memleketi Konya’da defnedildi.
Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın çatışmadan 45 gün önce çektiği görüntüler ortaya çıktı.
"Evet 26 Nisan günlerden pazartesi. Devremle beraber dağda 4. günümüz. Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan."
Şehidin bu görüntüleriyse hem gururlandırdı hem de duygulandırdı.
Etiketler: Pençe Operasyonları Şehit
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