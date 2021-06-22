Pençe-Yıldırım Harekatı'nda görev yaptı. Hain teröristlerin füze saldırısıyla, 11 Haziran'da ağır yaralanarak şehit düştü.

Akın'ın cenazesi memleketi Konya’da defnedildi.

Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın çatışmadan 45 gün önce çektiği görüntüler ortaya çıktı.

"Evet 26 Nisan günlerden pazartesi. Devremle beraber dağda 4. günümüz. Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan."

Şehidin bu görüntüleriyse hem gururlandırdı hem de duygulandırdı.