Karadeniz'in temiz yüzlü evladı Eren. 15'inde vatan için toprağa düştü, şehit oldu.

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı köyünde yaşıyordu. 11 Ağustos 2017'de aç kalan teröristler, hırsızlık yapmak için Bülbül ailesinin evine girdi.

Durumu fark eden Eren, güvenlik güçlerine haber verdi.

Eren'i korumaya çalışan Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'in vücuduna onlarca kurşun isabet etti. İkisi de şehit düştü.

Teröristler tarafından şehit edildi

Saldırıyı, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz yapılanması gerçekleştirmişti.

Güvenlik güçleri hainlerin peşine düştü. Bölgede ardı ardına operasyonlar düzenlendi. Eren'in katilleri tek tek etkisiz hale getirildi.

“Ben bu acıyı sırtımda, yüreğimde taşıyorum”

Eren şehit olmadan 2 yıl önce babasını kaybetmişti. Geride gözü yaşlı annesi ve kardeşleri kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Acılı anne Ayşe Bülbül, “Bugün 4 yıl oldu şehit edileli. 4 yıl değil bin 400 yıl geçse benim aynı şehit edildiği günkü acı benim içerimde. Sizler şimdi diyorsunuz Eren şehit edileli 4 yıl. Bugün 4 yıl oldu ama değil. Bin 400 yıl oldu. Ben bu acıyı sırtımda, yüreğimde taşıyorum. Yani zor taşıyorum ama yapacak da bir şey yok” diyor.

“İyi ki varsın Eren”

Eren, şehadetinden bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" yazmıştı. Türkiye Eren Bülbül'ü hiç unutmadı.

Şimdi milyonlarca yürek hep bir ağızdan aynı şeyi söylüyor: "İyi ki varsın Eren"

Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in hayatı TRT tarafından sinemaya taşınıyor

Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik birlikte şehadete erdiler. İkisinin hayatı TRT tarafından sinema perdesine taşınıyor. Filmin çekimleri Trabzon'un Maçka ilçesindeki Çamlıdüz yaylasında sürüyor."

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" isimli filmde Eren Bülbül'ü, kendisi gibi Trabzonlu olan Rahman Beşel, Başçavuş Ferhat Gedik'i ise oyuncu İsmail Hacıoğlu canlandırıyor.

Haber: Hüseyin Atmiş

Kamera: Okan Uzun

