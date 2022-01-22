İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattığı Sedef Kabaş'ın Sarıyer'deki evine gitti.

Burada gözaltı işlemi uygulayan ekipler, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verdiği talimat üzerine Kabaş'ı emniyete götürdü.

Kabaş'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Kabaş’ın Sarıyer’deki evine giden polis ekipleri, Kabaş'ı gözaltına aldı.

Yarın adliyeye sevk edilecek

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Kabaş, yarın ifade verdikten sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edilecek.

Avukatından açıklama

Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilim Sedef Kabaş Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünde. Ben de şimdi yanına geçiyorum.

Müvekkilim Sedef Kabaş ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görüştüm.

Yarın ifade verdikten sonra İstanbul Adliyesi'ne çıkartılacak."