Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin ilk toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 18.05'te sona erdi. Erdoğan başkanlığındaki toplantı, 3 saat 15 dakika sürdü.

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, toplam 13.5 milyar lira bedeli olan projeler değerlendirildi.

ATAK helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması ve İHA sistemlerine yönelik projeler ele alındı.

Yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler hakkında yeni kararlar alındı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yer aldı.

Orgeneral Güler ilk kez katıldı

Yeni yapısıyla Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı'nın görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanı'ndan oluştu.

Son olarak Mart ayında gerçekleştirilen toplantıya Başbakanlık Müsteşarı olarak katılan Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Genelkurmay Başkanı olarak katılan Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı, Savunma Sanayii Müsteşarı olarak katılan İsmail Demir de Savunma Sanayii Başkanı olarak Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde yer aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de ilk kez Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına katıldı.

Erdoğan başkanlığında Mart ayında 4,8 milyar dolar bedeli olan 29 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayisini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı çeşitli yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmişti.

Kaynak: AA