Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Savunma Sanayii
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