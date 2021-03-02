Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı
[Fotoğraf: AA]
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı başladı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Savunma Sanayii
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