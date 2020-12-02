Savunma sanayisindeki gelişmelerin ele alınacağı Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, saat 14.45'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, TSK envanterine kazandırılabilecek yeni silah ve sistemlerine dair projelerin masaya yatırılması öngörülüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi noktasında kararlar alınacak. Elektronik harp, muhabere, siber güvenlik, silah, mühimmat ve füze gibi platformlarla ilgili yürütülen projeler değerlendirilecek.

Yeni silah sistemlerinin alımı ile yerli sistemlerin ihracatıyla ilgili konular da toplantının gündem maddeleri arasında.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.