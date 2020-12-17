Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

ABD'nin yaptırım kararı 4 kişi ve bir kuruma yönelik.

Savunma Sanayii Başkanlığı alım yapan bir kurum değil, bizim önceliğimiz proje yapmak ve bunların hayata geçmesini sağlamak. Savunma Sanayii Başkanlığının doğrudan gidip aldığı, ithal ettiği proje yok denecek kadar az.

ABD'nin yaptırım kararının herhangi bir zafiyet yaratacağını düşünmüyorum.

Ayrıntılar geliyor...