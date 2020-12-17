Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Savunma Sanayii Başkanı Demir AA Finans Masası'nda
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündemi değerlendiriyor.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:
ABD'nin yaptırım kararı 4 kişi ve bir kuruma yönelik.
Savunma Sanayii Başkanlığı alım yapan bir kurum değil, bizim önceliğimiz proje yapmak ve bunların hayata geçmesini sağlamak. Savunma Sanayii Başkanlığının doğrudan gidip aldığı, ithal ettiği proje yok denecek kadar az.
ABD'nin yaptırım kararının herhangi bir zafiyet yaratacağını düşünmüyorum.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: İsmail Demir Savunma Sanayii
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