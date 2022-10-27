Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kütahya Belediyesine ait Bengisu Sosyal Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu AŞ'nin (TOGG) Gemlik Kampüsü'nün açılış törenine katılacağını belirten Sarıgül, şöyle konuştu:

"Kütahya'mızdan büyük bir onurla, büyük bir coşkuyla şu açıklamayı yapmayı kendime TDP olarak bir şeref ve bir görev olarak biliyorum. İtalyan arabalarına, Fransız arabalarına güle güle. Hoşgeldin TOGG. Yerli malı, yurdun malı herkes TOGG'u kullanmalı. Ben almış olduğum davete katılacağım. TOGG, bir siyasi partiye ait değildir. TOGG, bütün Türkiye'mize aittir. Türkiye'mizdeki bütün siyasi partilere de çağrım TOGG'a destek verelim. TOGG, Türkiye'nin bir onurudur, gururudur. Geç kalmış bir yatırımdır. Bu yatırımın gerçekleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti için bir gurur vesilesidir. TOGG'a siyasi olarak bakmamak lazım. TOGG'a ulusal birlik olarak bakmak lazım."