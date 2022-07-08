İstanbul merkezli 13 ilde "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 91 şüpheliden aralarında Erdal Acar ve Şahin Gürz'ün de bulunduğu 40'ı tutuklandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi birçok suça karıştıkları belirlenen suç örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 122 zanlıdan adliyeye sevk edilen 91'inin işlemleri tamamlandı.

Savcılığın, 91 şüpheliden 78'ini tutuklama, 12'sini adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk ettiği zanlıların sorguları sabaha kadar sürdü.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerden 40'ının tutuklanmasına, 50'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Başka suçtan cezaevinde bulunan bir zanlı, ifadesinin alınmasından sonra cezaevine geri gönderildi.

Tutuklamaya Şaşmaz'ın anlatımları da gerekçe gösterildi

Hakimliğin kararında şüpheli Mehmet Ulu'nun, müşteki Muhammet Necati Şaşmaz'ın anlatımları, tapeler, kolluk tutanakları, dosya kapsamı ile "birden fazla kişiyle birlikte yağma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından tutuklanmasına hükmedildiği belirtildi.

Şüpheli Erdal Acar'ın, müşteki Atalay Demirbaş, Muhammet Necati Şaşmaz, Ahmet Yusuf Üzüm ve Serdar Üzüm'ün anlatımları, Ümit Arıkan'a karşı işlediği iddia edilen eyleme ilişkin tapeler ve tüm dosya kapsamı dikkate alınarak tutuklandığı kaydedildi.

Şarkıcı Elif Karlı'nın eşi şüpheli Ahmet Cengiz Karlı'nın, müşteki Melih Tan'ın anlatımları, ifadesi alınamayan Cem Ozan Torunlar'a karşı "tehdit" suçunu işlediğini gösterir iletişim tespitleri dikkate alınarak "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçunu işlediği iddia edildi.

Aralarında Ali Saral, Altan Saral, Uğur Saral ve Volkan Saral'ın da olduğu bir grup şüphelinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "yağma" gibi suçlardan tutuklandığı öğrenildi.