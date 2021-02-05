Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 17:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa’da 5,5 ton sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'da jandarmanın bir depoda yaptığı aramada 5,5 ton sahte içki ele geçirildi. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timi olan JASAT ile istihbarat ekipleri, piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip sonunda sahte içkilerin hazırlandığı atıl vaziyetteki deponun adresi belirlendi.
[Fotoğraf: DHA]
Adreste arama yapan jandarma ekipleri ilk olarak, sağlıksız koşullarda hazırlanan alkol kutuları, şişe ve bidonlar ile karşılaştı.
3 kişi gözaltında
Detaylı aramada şişelenmiş ve piyasaya sürülecek vaziyette TIR ile depoda 5 bin 500 litre sahte içki ele geçirildi.
Sahte içkilere el koyan jandarma, TIR ile depoda bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
Etiketler: Kaçak İçki Sahte İçki
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