Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde Türkiye'nin İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni açıkladı.

Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik"

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