Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 10:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yapay zekada 2025 hedefi en az 50 bin istihdam
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde Türkiye'nin İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni açıkladı.
Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik"
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Etiketler: Mustafa Varank Yapay Zeka
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