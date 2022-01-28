Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 19:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sanayi tesislerindeki enerji kısıtlaması sona eriyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibarıyla kaldırılarak son bulacak. Doğal gazda uygulanan kısıtlama 31 Ocak'tan itibaren %40'tan %20'ye düşürülecek" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibarıyla kaldırılarak son bulacak. Doğal gazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürülecek" dedi.
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