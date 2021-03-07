Kadına şiddetin adresi bu kez Samsun oldu. İbrahim Zarap isimli şahıs, ayrıldığı eşini çocuğunun gözü önünde öldüresiye dövdü. Zanlının, baygın halde yerde yatan kadını acımasızca dövmeye devam

Mahalle sakinleri tarafından etkisiz hale getirilen zanlı polise teslim edildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan E.M tedavisinin ardından taburcu edildi. Kadının yüzünde ve kafasında darp sonucu ezikler oluştuğu öğrenildi.

Sosyal medyada "#ibrahimzaraptutuklansın" başlığıyla paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

"Failin yaptığı yanına kâr kalmayacak"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak." açıklamasında bulundu.

Samsun’da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) March 6, 2021

"Soruşturma titizlikle yürütülmektedir"

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, darp olayının haber alınır alınmaz soruşturma başlatıldığı, şüphelinin savcılık talimatıyla yakalanarak gözaltına alındığı, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

"Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da eski eşine şiddet uygulayan şüphelinin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını belirtti.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun'da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır." dedi.