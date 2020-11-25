Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırdığı bölgelere teröristlerin sızma girişimi bir kez daha önlendi.

Terör örgütü PKK/YPG Barış Pınarı bölgesini hedef aldı. Saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.