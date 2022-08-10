Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin saldırı girişimlerini engellemeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 8 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/Y3ziprxcAv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2022

Bir günde 17 terörist etkisiz

Bakanlıktan sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise, Mardin hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.