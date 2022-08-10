Saldırı girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin saldırı girişimlerini engellemeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 8 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.
Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2022
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/Y3ziprxcAv
Bir günde 17 terörist etkisiz
Bakanlıktan sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise, Mardin hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.