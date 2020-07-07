Sakarya’nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te patlama meydana gelmişti. Patlamaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli ise tutuklanmıştı.



7 kişinin hayatını kaybettiği, 122 kişinin de yaralandığı patlama ilgili soruşturma kapsamında bugün fabrika sahibi 2 kişi daha gözaltına alındı.



Arama çalışmaları sürüyor

Bölgede başlatılan arama tarama çalışmaları ise devam ediyor. Yaklaşık 50 kilometre mesafeden duyulan patlama sonrası bölgede UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışmalarını beşinci gününde sürdürüyor.

AFAD, jandarma ve itfaiye personelinden oluşan 185 kişilik ekip ve 52 araç ile kadavra köpeğinin de bulunduğu beş arama köpeğinin katılımıyla fabrika etrafında arazi taraması yapılıyor.

Enkaz kaldırma ve kırım çalışmalarının yapıldığı alanda, kimyasal maddeler ile patlamamış havai fişeklerin uzaklaştırılması için çalışma yürütülüyor.

Öte yandan patlamanın meydana geldiği bölgedeki ev, bina ve iş yerlerine yönelik hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

