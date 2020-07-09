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Sakarya'da bir patlama daha
Sakarya'nın Taşkısığı köyünde havai fişek fabrikasının patlamamış havai fişeklerinin taşındığı kamyonda patlama meydana geldi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 9, 2020
Sakarya'daki havai fişek fabrikasının patlamamış havai fişeklerini taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu Taşkısığı köyüne ekipler sevk edildi. Detayları @trthaber muhabiri Halit Yılmaz aktardı.https://t.co/6yeFJdAS75 pic.twitter.com/WwdfN9iSlx
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 12:31
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