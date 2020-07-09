Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz'da meydana gelen patlama sonrası bölge tarama ve temizlik çalışmaları sürüyordu.



Bölgeden toplanan havai fişek ve mühimmatlar imha edilmek üzere Adapazarı Taşkısığı mevkiinde bulunan taşocaklarına götürülüyordu.

Kamyonla bir taş ocağına getirilen patlayıcıların boşaltılmak istendiği sırada patlama meydana geldi. Patlama sesi kentin birçok yerinden duyulurken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var" dedi.

İçişleri Bakanlığı: 2'si imha timinden 3 jandarma personeli şehit

İçişleri Bakanlığı'ndan da patlamayla ilgili açıklamada ise 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelinin şehit olduğu, 6 personelin de yaralandığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren Taş Ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana gelmiştir.

Meydana gelen patlamada; 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlama bölgesine gidiyor.

#SONDAKİKA

Sakarya'daki havai fişek fabrikasının patlamamış havai fişeklerini taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu Taşkısığı köyüne ekipler sevk edildi. Detayları @trthaber muhabiri Halit Yılmaz aktardı.https://t.co/6yeFJdAS75 pic.twitter.com/WwdfN9iSlx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 9, 2020

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