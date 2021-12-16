Ülke genelinde sahte içkiden zehirlenen 24 kişi hayatını kaybetti, 26 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, Türkiye genelinde eş zamanlı "Zehir" operasyonu başlatıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Onikişubat ilçelerinde sahte içki nedeniyle 8 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

4 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 4 kişinin tedavisi devam ediyor.

Yalova

Yalova'da internetten sipariş ettikleri sahte içkiyi içen 2 kişi hayatını kaybetti.

Sivas

Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

6 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya

Antalya'nın Kepez ilçesinde sahte içki bir kişinin yaşamına mal oldu.

Manavgat ilçesinde ise bir kişi yoğun bakıma kaldırıldı, içkiyi temin ettiği belirlenen satıcı taksirle adam yaralama suçundan tutuklandı.

İstanbul

İstanbul'da da sahte içki tüketen 8 kişi yaşamını yitirdi.

Esenyurt'ta sahte içkiden 3'ü yabancı uyruklu 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Özbekistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov'un da hayatını kaybetmesiyle birlikte Esenyurt'ta ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, hastanelerde de sahte içki zehirlenmesinden dolayı tedavi görenler olduğu ve ölü sayısının artabileceği öğrenildi.

Avcılar'da içkiyi satan büfenin işletmecisi gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada 200 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Erzincan

Erzincan'da ise sahte içkiden zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin

Mersin'in Mut ilçesi Kültür Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ali Eser'in evinde 3 gün önce sahte içki kullanan M.A. ve M.S, kendilerini kötü hissetmeleri üzerine Mut Devlet Hastanesine başvurdu.

M.A. ve M.S'nin hastaneye başvurmasının ardından Eser'den haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek evine gitti. Kapının açılmaması üzerine polis yardımıyla girilen evde Eser'in cansız bedeni bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep

Gaziantep'in Nizip ilçesinde son üç gün içerisinde 10 kişi, zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Tedaviye alınan 10 kişinin yapılan incelemede sahte içki nedeniyle zehirlendikleri saptandı.

Zehirlenen kişilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlatan polis, içkileri sattığı belirtilen 2 şüpheliyi, adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Hastanede tedavi gören 10 kişiden durumu ağırlaşan 3'ü yaşamını yitirdi.

Bugün bir kişinin dahaya hayatını kaybetmesi üzerine can kaybı sayısı 4'e yükseldi.