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Sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye başvuran bir kişi daha hayatını kaybetti. Cuma gününden bu yana İzmir ve Kırıkkale'de sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e ulaştı.
İzmir'in Bergama ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 68 yaşındaki bir kişi daha yaşamını yitirdi.
Son ölümle birlikte İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.
4 kişi daha tedavi altına alındı
İl merkezindeki hastanelerde benzer şikayetlerle 4 kişi daha tedavi altına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Polis ve Jandarma, sahte içki satışını önlemeye yönelik denetimlerini de sıklaştırdı.
Olay
İzmir ve Kırıkkale'de 9 Ekim Cuma günü sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen çok sayıda kişi hastanelere başvurmuştu. Bu kişilerden 10'u İzmir'de 7'si Kırıkkale'de yaşımın yitirmişti.
Etiketler: sahte içki Kırıkkale izmirSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 12:57
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