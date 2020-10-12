İzmir'in Bergama ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 68 yaşındaki bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Son ölümle birlikte İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

4 kişi daha tedavi altına alındı

İl merkezindeki hastanelerde benzer şikayetlerle 4 kişi daha tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ve Jandarma, sahte içki satışını önlemeye yönelik denetimlerini de sıklaştırdı.

Olay

İzmir ve Kırıkkale'de 9 Ekim Cuma günü sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen çok sayıda kişi hastanelere başvurmuştu. Bu kişilerden 10'u İzmir'de 7'si Kırıkkale'de yaşımın yitirmişti.