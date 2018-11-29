Sağlıkta şiddeti önleme eylem planı hazırlanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündemi değerlendirdi.

Sağlık Bakanı Koca, "Fiziki ortamların düzeltilmesinin, çalışanların hasta yüklerinin, tazminat yüklerinin de dahil olduğu birçok tedbiri barındıran bir sağlıkta şiddeti önleme eylem planı hazırlıyoruz." dedi.

"Düzenleme özel sektörde çalışanlar için de geçerli"

Sağlıkta şiddetin arttığı ve günde 10-11 fiziki, bunun üç katı kadar da sözel şiddet olayının görüldüğü günlerin yaşandığını belirten Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi düzenlemesi sadece kamu için geçerli değil, özel sektörde çalışanlar için de benzer şekilde geçerli olan bir düzenleme." ifadesini kullandı.

"Toplumda genel şiddete yönelik bir düzenleme yapılması gerekiyor"

Bakan Koca, sadece sağlık çalışanları için değil, toplumda genel şiddete yönelik hırsızlık, gasp gibi durumlara yönelik genel bir düzenlemenin de ayrıca yapılması gerektiğine inandığını sözlerine ekledi.

"Çalışanlar memnun edilmeden hasta memnuniyeti sağlanamaz"

Sağlık Bakanı Koca, "Hasta memnuniyeti sonuç odaklı bir hizmetin, sağlık çalışanları memnun edilmeden yapılabilirliği mümkün olamaz." diye konuştu.

Bakanı Koca, "Bu düzenlemelerin, sadece emeklilikle ilgili söyleyeyim mesela, hekim ve uzman hekim ve pratisyenlere yönelik değil, diğer sağlık çalışanlarına da benzer şekilde yapılması gerektiği gündem oldu. Bugün için böyle bir sözü vermek mümkün değil. Ama bunun gündemimizde olacağı, önümüzdeki dönemler bunu gündemimizde tutacağımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Bir üniversiteyle sürdürebilirlik çok mümkün olmayabilir"

Şehir hastaneleri konusuna değinen Bakan Koca, "Bir üniversiteyle sürdürebilirlik çok mümkün olmayabilir, ihtiyaç halinde birden fazla üniversiteyle iş birliği veya birlikte kullanım protokolü imzalamayı bundan böyle yapabilir olacağız. Ne Sağlık ne Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu-özel işbirliği anlamında hiçbir şekilde borç yükü anlaşmasına imza atmamıştır. Şehir hastanelerinde, ne muayene yani poliklinik hizmetleri ne ameliyat veya ameliyathane doluluk oranı ne acil ve yoğun bakım hizmetleri ne de yatak doluluk oranıyla ilgili asla hiçbir garanti söz konusu değildir." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, birlikte kullanım protokolü bulunan 53 eğitim araştırma ve 21 üniversite hastanesindeki öğretim elemanlarıyla kişisel sözleşme yapılacağını bildirdi.

"Herkesin katılabildiği bir ihale dönemi söz konusu olacak"

"Şehir hastanelerini bölgenin sağlık üssü yapabiliriz. Üniversitelerle iş birliği protokolü, bunu yapmamızı kolaylaştıran bir unsur." diye konuşan Koca, şunları kaydetti:

"Yozgat Şehir Hastanesi açılalı iki yıla yakın oldu. Üç yıl sonra buranın bu hizmetlerle ilgili alımı herkese açık yeniden ihale edilecek. Hiçbir şekilde şu an var olan firmanın garantisi olmadığı gibi ayrıcalığı da yok. Tamamen serbest, herkesin katılabildiği bir ihale dönemi söz konusu olacak."

"Tütünle mücadelemizi gevşetmeden sürdürmek istiyoruz"

Koca, "Tütünle mücadelemizi asla gevşetmeden sürdürmek istiyoruz. Vatandaşımızın temiz hava alma hakkını güvence altına almak zorundayız. Türkiyede ilk defa yer yer daha önce de konuşulan tek tip sigara kullanımına geçtik. Bundan böyle paketler birbirine benzeyecek." dedi.

"Tütünle mücadele konusunda yoğun denetimler yapılıyor"

Tütünle mücadele konusunda bin 500 kişiyle yoğun denetimler yapıldığını sözlerine ekleyen Koca, "Bu denetimlerimizde gevşeme olduğu bir dönemden geçtik ama son 2 aydan bu yana çapraz denetimlerimizi sıklaştırdık ve buna da devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, birlikte kullanım protokolü olan hastanelerdeki üniversite personeliyle yapılacak kişisel sözleşmelerin, asgari araştırma ve çalışmalarla eğitimleri performansa bağlayacağını, bunun da daha nitelikli insan kaynağıyla hizmet vermeyi sağlayacağını bildirdi.

Koca, Doğu ve Güneydoğu'daki uzman hekimlerin erken dönemde ayrılmalarının önlenmesi için uzmanlık zorunlu hizmetini bitirmeyen hekimlere, yan dal uzmanlık eğitimine başlamama hükmü getirildiğini açıkladı.

"Çok önemsediğimiz iki kanser ilacını yüzde 71 indirimle aldık"

Son 10 ayda ameliyat sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8, yatan hasta sayısında yüzde 12 artış olduğunu bildiren Koca, "Çok önemsediğimiz iki kanser ilacını toplu alımla var olan fiyatından yüzde 71 indirimle aldık. Yıllık toplam 427,6 milyon TL tasarruf yapıldı. Çok önemsediğimiz iki kanser ilacını toplu alımla var olan fiyatından yüzde 71 indirimle aldık. Yıllık toplam 427,6 milyon TL tasarruf yapıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA