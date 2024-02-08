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Gündem
AA 08.02.2024 18:48

Sağlıkta 9 bin yeni sözleşmeli personel alınacak

AK Parti'nin kamuda sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, Meclis Sağlık Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle, sağlık çalışanlarına yapılan ödemelerden ilaç teminine kadar birçok kalemde düzenlemeye gidilecek. Sağlık kurumlarına alınacak sözleşmeli personel sayısı 36 bine çıkarılacak.

Sağlıkta 9 bin yeni sözleşmeli personel alınacak

AK Parti' nin sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, Meclis Sağlık Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklife göre, sağlık alanında çalışan sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak. Yan dal hizmeti özendirilerek ödemeler artırılacak.

Teklifle, eczanelere yönelik teftişlere eczacılar da eklendi. Buna göre teftişler, belirlenen resmi tabipler veya eczacılar tarafından yapılacak.

Kanun teklifinde ebelerin görev tanımları da yeniden düzenlendi. Ebeler gebelik testi, gebelik sürecinin takip ve muayenesinin yanında, normal doğum ve doğum sırasında küçük cerrahi müdahaleleri de yapabilecek.

Teklifle, ilaçların ruhsatlandırılma süreçleri de hızlandırılacak.

Diş hekimlerinin ağız ve diş sağlığı muayenelerinde çalıştırılmak üzere, bir hekimle sınırlı olacak şekilde diş tabibi istihdam edebilmelerine imkan sağlanacak.

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