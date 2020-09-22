Sağlıkçılara saldırı girişimine soruşturma
Ankara Valiliği, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanları ile hasta yakınları arasında yaşanan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmeden engellendiğini, sorumlular hakkında derhal adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını kuralları zorlayarak görmeye çalıştı.
Sağlık görevlileri, ameliyathane kapısına sedyelerle barikat kurarak korundu.
Polisin saldırganlara müdahalesinin ardından sağlık çalışanları göreve dönebildi.
Ankara Valiliği, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Silahlı bir kavga sonucu Keçiören E A Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışma fiziki saldırıya dönüşmeden görevlilerimizle önlenmiş olup sorumlular hakkında derhal adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklama ile olayı kınadı. Şahin, "Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum. Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
Bakan Koca: Şiddetin ihtimali bile olmamalı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından olayın görüntülerini paylaşarak tepki göstermiş, "Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek!" ifadelerini kullanmıştı.
Keçiören EAH Acil Servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek! pic.twitter.com/m3pbNz03DS— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 21, 2020