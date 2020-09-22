Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını kuralları zorlayarak görmeye çalıştı.

Sağlık görevlileri, ameliyathane kapısına sedyelerle barikat kurarak korundu.

Polisin saldırganlara müdahalesinin ardından sağlık çalışanları göreve dönebildi.

Ankara Valiliği, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Silahlı bir kavga sonucu Keçiören E A Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışma fiziki saldırıya dönüşmeden görevlilerimizle önlenmiş olup sorumlular hakkında derhal adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklama ile olayı kınadı. Şahin, "Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum. Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Bakan Koca: Şiddetin ihtimali bile olmamalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından olayın görüntülerini paylaşarak tepki göstermiş, "Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek!" ifadelerini kullanmıştı.