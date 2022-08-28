Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 23:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlık çalışanları teşvik miktarlarını yarın öğrenecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik ödemesi miktarlarını yarın öğreneceklerini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının alacakları teşvik miktarıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Bakan Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek."
Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin: Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek :)— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2022
Etiketler: Sağlık Çalışanları Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
Sıradaki Haber
MSB: İnsani yardım taşıyan uçaklar Pakistan'a ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz